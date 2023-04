Di Peppe Garibaldi



Il COMITATO GIOVANI CRISTINESI , riporta la tradizione del cantante a SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE. Dopo tanti anni senza concerti, il piccolo borgo Aspromontano è pronto ad ospitare 2 grandi artisti . Il 14 agosto , a salire sul palco cristinese sarà FAUSTO LEALI , cantautore italiano e vincitore del festival di Sanremo nel 1989 , e pochi giorni dopo , ovvero il 17 , a riunire tutti gli amanti della musica popolare e folkloristica ci penserà Cosimo Papandrea. Neanche ad un anno della nascita dell ‘associazione giovani cristinesi , i ragazzi sono riusciti a riportare ciò che a Santa Cristina manca da tempo. IL presidente del comitato Giuseppe Garibaldi , vuole ringraziare tutti ragazzi che si stanno impegnando nella raccolta fondi , e soprattutto coloro che ci aiutano economicamente , perché senza il loro sostegno la realizzazione di questi eventi non era fattibile. A Santa Cristina l’ultimo concerto risale nel lontano 2006 con Gianluca Grignani , ma non dimentichiamo che negli anni ’90 la piazza Vittorio Emanuele ha ospitato artisti come Vecchioni , Barbarossa , Ritrovato , Bertoli insieme a tanti altri , e poter riprendere questa vecchia tradizione per noi è veramente una soddisfazione. Questo è solo un anticipo di quello che sarà l ‘agosto cristinese.