C’è aria nuova, voglia di rappresentanza e partecipazione in FILCAMS CGIL Calabria. Da qualche mese è iniziato un grande lavoro di confronto, dialogo, discussione con moltissimi farmacisti e farmaciste fatto di chat, assemblee notturne online, approfondimenti in presenza che ha determinato al momento l’adesione di più di cinquanta lavoratori in tutta la Regione. Un risultato straordinario, storico, se si considera che il settore è fatto di tante piccole farmacie dove spesso il rapporto tra dipendente e datore di lavoro e di uno a uno.

Per chi lavora nel settore l’iscrizione al sindacato rappresenta una scommessa, un atto di fiducia perché stanchi di non aver riconosciuta la loro professionalità. I farmacisti italiani hanno voglia di scrivere insieme alle organizzazioni sindacali confederali un’altra storia, un percorso nuovo a partire dal prossimo rinnovo del contratto nazionale il cui tavolo partirà a settembre.

Per la Filcams Cgil Calabria un’occasione di crescita e una scommessa nuova che avrà l’obiettivo di allargare la partecipazione ad altri settori lavorativi con problemi ed esigenze non tradizionali e soprattutto un modo per rimettere al centro la contrattazione a livello regionale nel rapporto con Federfarma Calabria che negli anni non ha mai risposto alle nostre sollecitazioni e richieste di incontri. Ora non potranno far finta di non sentirci perché abbiamo intenzione di far molto rumore.