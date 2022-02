L’ex presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, è stato assolto. Così ha deciso il gup del Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento scaturito dall’inchiesta denominata Farmabusiness, istruita dalla Dda guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Il politico catanzarese aveva infatti scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Su di lui pendeva una accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafiosa.

Secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe agevolato gli interessi della cosca Grande Aracri nel settore della distribuzione dei farmaci, accelerando l’iter di rilascio di una autorizzazione per la costituzione di due consorzi – FarmaItalia e Farmaeko – su cui aveva investito la famiglia Grande Aracri. In tal modo avrebbe svolto la funzione di intermediario negli uffici del dipartimento Tutela della Salute – secondo l’ipotesi dell’accusa – quando ricopriva l’incarico di assessore al Personale della Regione Calabria e in cambio avrebbe ottenuto appoggio elettorale nelle elezioni regionali del 2014.

Condannato a 16 anni di carcere anche Domenico Scozzafava, imprenditore del catanzarese, che avrebbe funto da cerniera di collegamento tra il politico e la cosca crotonese favorendone gli interessi. 14 anni di carcere sono stati inflitti poi a Mauro Giuseppina e a 10 anni e otto mesi Elisabetta Grande Aracri – rispettivamente moglie e figlia del boss Nicolino Grande Aracri.