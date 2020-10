“Il grande giorno è arrivato”, così il sindaco Giuseppe Falcomatà sul lungomare dove è stata allestita l’Opera di Tresoldi ha iniziato il suo discorso in occasione della presentazione della giunta che lo dovrebbe accompagnare nei prossimi cinque anni.

Gli assessori sono Demetrio Delfino che diventerà assessore e lascerà quindi l’incarico di presidente del consiglio comunale, sarà riconfermato Giovanni Muraca. Poi ci sarà Rocco Albanese, secondo degli eletti nel Partito Democratico, conferma anche per Irene Calabrò al Bilancio.

Paolo Brunetti, Rosanna Scopelliti (ex Ncd) ora in quota “Italia Viva” e Mariangela Cama.

Nella sua prima volta in giunta ci sarà Giuseppina Palmenta, candidata con la lista “S’Intesi” e da sempre legata al primo cittadino.

Per quanto le deleghe saranno suddivise così, Irene Calabrò il bilancio, per Paolo Brunetti l’ambiente e la polizia municipale, lavori pubblici a Muraca, cultura e istruzione a Rosanna Scopelliti, welfare e politiche sociali a Demetrio Delfino, urbanistica a Mariangela Cama, turismo, sport e giovani a Palmenta, Albanese alle manutenzioni.