“Ringrazio tutti i reggini che ci hanno dato fiducia, ma anche i reggini che non ci hanno votato”. Queste le prime parole del sindaco rieletto di Reggio Calabria, dopo il turno di ballottaggio, Giuseppe Falcomatà.

In mezzo al discorso, una battuta contro il leader della Lega, Matteo Salvini, che aveva indicato il candidato sindaco del centrodestra Antonino Minucuci, uscito sconfitto dall’esito del secondo turno: “In questa campagna elettorale hanno scimmiottato alcune cose che ho detto in passato, in cui qualcuno voleva provare a mettere bandierine sulla nostra città. Allora con simpatia e col sorriso diciamo: Salvini passa pa casa”.