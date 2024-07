Falcomatà al Pride 2024 di Reggio Calabria: “Ognuno è libero di manifestare le proprie idee, il proprio pensiero e di amare chi vuole, affermando i propri diritti”

Il primo cittadino, presente al corteo promosso dall’Associazione Arcigay “I Due Mari”, ha parlato dal camion che ha guidato il corteo sul Corso Garibaldi e poi sul Lungomare Falcomatà fino all’Arena dello Stretto

“Il Pride di Reggio Calabria è ormai diventato una bella tradizione per la nostra città, entrando nel cuore di tutti i reggini. Noi come sempre siamo qui, sempre dalla stessa parte, dalla parte dei diritti, della libera manifestazione del pensiero. Questo corteo, che quest’anno peraltro celebra il decennale dei Pride in Calabria, è solo la parte conclusiva di un percorso che la nostra città, nell’ultimo decennio, sta portando avanti con convinzione insieme all’associazione Arcigay ‘Due Mari’, attraverso una serie di numerose battaglie sul tema dei diritti civili”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi al Pride 2024, svoltosi a Reggio Calabria. Nel corso della manifestazione il sindaco, insieme alla Presidente di Arcigay Michela Calabrò, ha preso la parola dal camion di testa del corteo.

“A testimoniare questa nostra vicinanza sono atti e fatti concreti – ha aggiunto il sindaco – la nostra idea di città difende e valorizza la libera espressione del pensiero, una comunità nella quale ognuno è libero di manifestare le proprie idee, di amare chi vuole e soprattutto di affermare quei diritti che adesso nel nostro Paese ci sono, ottenuti grazie a faticose battaglie che insieme in questi anni abbiamo combattuto, ma rispetto ai quali non si deve mai arretrare, perché le conquiste di democrazia non sono mai conquiste definitive e non si deve mai perdere l’occasione per riaffermarle”.