Si è appena concluso, con esito negativo, l’incontro con la Lirosi

autoservizi, presso la prefettura di Reggio Calabria, vertente sul lungo

periodo di mancato versamento al fondo pensionistico complementare

e alla mancata attivazione del welfare aziendale.

Questo comporterà – salvo significativi passi in avanti da parte

aziendale – un’ulteriore azione di sciopero, che proclameremo non

appena dovessero risultare vane le eventuali interlocuzioni auspicate

dall’Azienda.

Sciopero che, se proclamato, andrebbe ad aggiungersi ad una serie di

astensioni collettive dal lavoro, l’ultima della quale ha avuto luogo ieri

con una partecipazione che ha sfiorato di pochissimo il cento per cento

di adesione.

E mentre i lavoratori incrociavano le braccia per protestare contro il

ritardo nell’elargizione salariale, la paga di dicembre 2021 già non

risultava erogata entro il termine ultimo del 10 c. m., così rinnovando

una piaga con la quale troppo spesso i lavoratori della Lirosi hanno

avuto a che fare.

Faisa-Cisal e UGL-FNA sono soddisfattissime della compattezza

dimostrata dai lavoratori, che manifesta quanto il tema posto al

centro dello sciopero sia avvertito e superi gli steccati e le

appartenenze sindacali.

Stupisce, invece, il trincerarsi aziendale nel silenzio e nel mancato

confronto, che speriamo – alla luce dell’odierno incontro in Prefettura

– possa divenire cosa superata.

Quali Associazioni sindacali scrupolose, attendiamo fatti concreti in

direzione del superamento dei problemi oggetto di conflitto,

diversamente assolveremo al nostro ruolo senza se e senza ma,

promuovendo ogni azione e ogni protesta consentite dalle norme legali

e contrattuali.

I lavoratori prima di tutto.