La sicurezza e l’ordine sono due aspetti molto importanti sia in casa che sul luogo di lavoro. I cavi ed i fili elettrici sono ormai una presenza fissa in molte camere ed in molti uffici: se vengono lasciati sciolti però possono rappresentare un pericolo, sia per i dispositivi che vi sono attaccati che per le persone che vi possono inciampare.

La soluzione a questo problema è molto semplice: basta dotarsi di clip fermacavi. Con questi piccoli dispositivi è possibile fissare in modo sicuro ed ordinato i cavi ed i fili elettrici e per utilizzarli non è necessario essere dei maghi del fai da te. Basta solo scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e all’ambiente in cui vanno sistemati e poi fissarli ad una superficie.

A cosa servono e dove si possono trovare le clip fermacavi

Le clip per fissare i cavi hanno quindi una duplice funzione. La prima funzione è quella di mantenere sicuri gli ambienti, eliminando pericolosi fili sciolti su cui è possibile inciampare rischiando di fare danni a sé stessi, ai dispositivi e all’impianto elettrico. La seconda riguarda l’ordine e l’estetica.

Un ufficio senza cavi svolazzanti, oltre ad essere più sicuro, ha sicuramente un aspetto più professionale; allo stesso modo, una stanza libera da pericolosi fili sciolti è sicuramente più ordinata ed ha un aspetto più curato. Scegliendo il giusto modello di fermacavi è possibile apportare una netta miglioria all’estetica delle camere e dei luoghi di lavoro.

Ma qual è il modello giusto? Innanzitutto bisogna capire quali sono le proprie esigenze, poi bisogna sapere dove acquistare. È possibile trovare le clip per il fissaggio cavi anche online sul portale di RS Components, realtà leader che propone un’ampia gamma di soluzioni: per facilitare la ricerca è possibile filtrare gli articoli in base alle loro caratteristiche.

Infatti le clip fermacavi, come detto, non sono tutte uguali: possono differire in base a diversi fattori, dal diametro alle dimensioni. Al di là delle differenze, praticamente tutti i fermacavi sono composti da due elementi principali, uno che serve per tenere i fili e l’altro che serve per il fissaggio alla superficie.

La scelta della giusta clip per fissare i cavi

A seconda del tipo di fermacavi e del modello scelto, la parte che tiene i fili può essere un anello, una base, un gancetto e così via. La parte che invece serve per fissare la clip ad una superficie può essere costituita da un chiodo, da una vite, da un perno o da una striscia adesiva. Le modalità di installazione sono diverse, ma l’operazione rimane sempre molto semplice.

Il primo fattore di cui bisogna tenere conto quando si deve scegliere una clip è il suo diametro. Tutto infatti dipende dallo spessore dei cavi che si intendono bloccare. Al di là di quelli creati per fissare i tubi e le condutture più spesse, in ambito domestico e professionale le misure più comuni sono quelle da 4, 6, 10, 16 e 25 millimetri.

Modelli e tipologie

Bisogna poi tenere conto del tipo di lavoro che si intende fare, quindi del tipo di cavo e della superficie su cui verrà fissato. In base a questi aspetti si dovrà selezionare la clip più adatta. Le alternative non mancano. Ci sono i fermacavi adesivi, che sono i più facili da montare, visto che non richiedono l’applicazione i chiodi o viti: sono disponibili in varie misure e con diversi poteri adesivi.

Ci sono poi le graffette fermacavo che si fissano con un chiodo; sono tra i modelli più diffusi sia tra i professionisti che tra gli hobbisti; l’anello che tiene il filo può essere a forma circolare o rettangolare. Per bloccare i cavi piatti ed i nastri si possono utilizzare i serracavi piatti, che possono essere fissati alle superfici sia con la membrana autoadesiva che con i chiodi.

I fermacavi a staffa sono una soluzione molto versatile perché grazie al loro sistema di bloccaggio permettono di aggiungere o rimuovere cavi. Per i lavori un po’ più pesanti, da RS Components è possibile ordinare i fermacavi metallici, molto più robusti e resistenti ad eventuali tensioni i fermacavi a vite metallici ed i fermacavi a P, perfetti per i tubi e i fasci di cavi.