Fabio De Luigi arriva su Prime Video con “Amazing”

ROMA (ITALPRESS) – Fabio De Luigi deve ritirare un premio in un lussuoso albergo romano, dove terrà anche un discorso di ringraziamento. Ma prima di arrivare sul palco, vivrà una serie di situazioni “a sorpresa”: è l’idea alla base di “Amazing”, lo spettacolo che lo vede protagonista e che dal 3 novembre sarà disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta di un “one man show” “leggermente rivisitato, un ibrido in cui si mischiano una serie di linguaggi che vanno dall’improvvisazione a dei veri e propri sketch scritti”. In scena ci saranno anche “alcuni colleghi con cui accadranno delle cose, alcune delle quali saranno delle vere e proprie sorprese anche per me”: per affrontarle, “è necessario improvvisare”, spiega De Luigi in un’intervista all’agenzia Italpress. Insieme a lui ci saranno Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Elio e Marco Mengoni, “col quale farò un duetto nei panni di Olmo, un mio vecchio personaggio. Interpreterò anche Iginio Massari, che sarà insieme al ‘verò chef Carlo Cracco”, ma ci saranno anche “i miei amici storici della Gialappàs Band”.

Lo show si svolge in “un’unica serata di circa 70 minuti” e “il filo rosso che lo lega è che devo ritirare un premio in questo grande albergo romano, all’interno del quale abbiamo girato per circa una settimana. Mentre sto per andare sul palco, dove terrò un vero discorso di ringraziamento davanti a un vero pubblico, mi accadranno dei contrattempi”, racconta. Durante la carriera “ho avuto qualche riconoscimento, ma in linea di massima fanno piacere”. “Da grande” De Luigi spera di “poter continuare a fare altri film: ho fatto un altro film da regista che uscirà a gennaio e quella in questo momento è la cosa che mi interessa di più, ma sono aperto anche a fare cose che abbiano comunque una loro originalità e che contengano un minimo di sperimentazione, come in questo caso: è stato veramente un lungo lavoro di preparazione, un grosso sforzo produttivo e spero proprio che esca fuori una bella cosa, piacevole da vedere per chi deciderà di farlo”.

