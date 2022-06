L’ex stabilimento delle acque minerali di Taurianova, recentemente acquisito dalla società Scacco Srl dal Tribunale di Palmi in questi giorni, dove i proprietari sono impegnati nella sistemazione di tutta l’area, dalla messa in sicurezza dei pozz alla pulizia di tutto il perimetro.

Ricordiamolo una area abbandonata al proprio destino per diversi anni. Adesso può diventare grazie all’intraprendenza dei soci un possibile volano di occupazione per la nostra città.

Gli stessi soci invitano i proprietari delle campagne limitrofe di poter utilizzare l’acqua per l’irrigazione delle loro campagne. Ecco il motivo dell’acqua che scorre nella strada di collegamento Taurianova- Cittanova. Niente di cui preoccuparsi.