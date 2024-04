L’associazione Tribunale per la difesa dei diritti del Minore é lieta di invitarLa all’evento “Il seme della solidarietà” che si terrà mercoledi 3 aprile presso il Centro Giovanile Polivalente “Maurizio Rossi” dalle ore 9 alle ore 12.

L’Associazione TDDM, con l’obiettivo di creare una società giovanile sempre più inclusiva e solidale, ha creato per gli studenti laboratori formativi su temi riguardanti solidarietà e volontariato.

Oggi gli stessi studenti , coordinati dal clownterapeuta Pascal Slava formatore grazie al partenariato nel progetto Education’s Cool, presenteranno le loro testimonianze e momenti artistici.

Uno speciale ringraziamento ai Dirigenti Scolastici prof. Gagliardi, Zaccone e Lupia, al Centro calabrese di solidarietà, alla Regione Calabria e all’Agenzia per la coesione Territoriale per aver sostenuto una Mission cosi importante.

Per tutte le info si può consultare il sito www.dirittideiminori.it , inviare un’email a info@dirittideiminori.it o chiamare al 3931692898