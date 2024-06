Una scommessa vinta ieri sera a Lamezia Terme dalla Dott.ssa Anna Paola Cavalieri, illustre ginecologa lametina, da Lucia Cittadino e dal Sistema Bibliotecario Lametino. Riuscire a parlare, in una sala stracolma di persone di un tema come la menopausa, ancora tabù per tante donne, ascoltare senza remore le tante domande provenienti dal pubblico, è sicuramente sintomatico di un bisogno, ormai indifferibile, delle donne di confrontarsi e prendersi cura dei propri bisogni. Questo il messaggio lanciato da Anna Paola Cavalieri con il suo libro “Senza paura di cambiare”. Avere come focus noi stesse, ritagliarci del tempo per i nostri interessi, imparare ad ascoltare i nostri bisogni, essere indulgenti con le nostre fragilità e fare di tutto perché gli anni successivi alla menopausa siano connotati da una buona salute, stile di vita sano e tanta consapevolezza del valore che ogni donna possiede.

Lamezia ha letteralmente travolto d’affetto la sua concittadina, tributandole il giusto riconoscimento; un sentito ringraziamento è giunto anche dal Sindaco Avv. Paolo Mascaro che ha porto i saluti di tutta la città.

“Mi piace parlare di donne e alle donne, e con incontri come questi si riesce a creare quell’alchimia ed empatia che molto spesso manca tra di noi. Sono veramente felice del successo di questo incontro e tanti altri sono già in cantiere”.

Lucia Alessandra Cittadino