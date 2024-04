Preso atto del perdurante sciame sismico che sta interessando il territorio comunale ormai da alcuni giorni, nella mattinata odierna il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino ha attivato presso il Municipio e per il confronto sui protocolli di Protezione Civile previsti.

All’incontro tecnico sono seguite interlocuzioni con altri Enti territoriali, con le Dirigenze Scolastiche e con la Protezione Civile regionale, al fine di coordinare eventuali attività future.

L’attivazione del COC si è ritenuta opportuna in via assolutamente precauzionale così da ottemperare a tutte le attività istituzionali e di comunicazione necessarie al solo fine di garantire in ogni circostanza la sicurezza dei cittadini.