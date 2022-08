Europei nuoto, oro Italia nella 4×100 sl maschile

ROMA (ITALPRESS) – Un oro, un argento e un bronzo per l’Italnuoto al termine della quarta giornata di gare agli Europei di Roma che portano a 26 il totale delle medaglie con 11 ori, 10 argenti e 5 bronzi. Il gradino più alto del podio è della staffetta 4×100 sl maschile con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Gli azzurri hanno preceduto tutti con il tempo di 3’10″50 davanti a Ungheria e Gran Bretagna. “Oggi bisognava solo vincere, io sono stato il più lento oggi. Sono stanco ma l’abbiamo portata a casa ed è quello che contava” ha detto a caldo Thomas Ceccon. Oltre a Miressi e Frigo, grande prova anche per Lorenzo Zazzeri: “Volevamo vincere davanti al nostro pubblico, avevamo solo un compito e l’abbiamo portato a casa”, il suo commento a caldo. La giornata ha regalato altre due medaglie con Silvia Scalia e Luca Pizzini. L’azzurra ha conquistato l’argento nei 50 dorso, chiudendo dietro solamente alla francese Analia Pigree, che ha chiuso in 27″27 con 26 centesimi di vantaggio sulla nativa di Lecco. “L’ho sentita tutta la tensione dopo la gara di ieri. Mi sono autoimposta questa finale, volevo fare bene perchè era la mia prima finale a livello individuale. Sono venuta qui a lottare e non mi aspettavo assolutamente di portare a casa un argento” le parole dell’azzurra dopo la gara.

Pizzini, da parte sua, ha vinto il bronzo nei 200 rana chiudendo in 2’09″97 e ottenendo il suo terzo bronzo europeo della carriera. Davanti a lui hanno conquistato l’oro e l’argento rispettivamente il britannico Wilby e il finlandese Mattsson. “Questa è una disciplina tosta da allenare, ce l’ho messa tutta per giocarmi questa medaglia nonostante provenga da due stagioni complicate. Ho cercato di arrivarci al meglio. Era importante essere qui con un pubblico del genere. E’ una medaglia gustosa che dedico a mia moglie e mio figlio” le parole a caldo dell’azzurro. In precedenza, Giorgio Minisini aveva conquistato la medaglia d’oro nel solo libero di nuoto artistico, mentre nella stessa gara al femminile argento per Linda Cerruti.

