Europee, Schlein “La nostra sfida è fermare l’onda nera”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra sfida è mobilitarci per fermare l’onda nera del nazionalismo”. Lo ha detto la segretaria del PD, Elly Schlein, nel corso del convegno “Un viaggio verso una nuova Europa”, organizzato in Campidoglio dal gruppo dell’Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, in ricordo di David Sassoli. “I saluti romani, le adunate fasciste, i deputati pistoleri, ci portano a dire che il fascismo non è un’opinione, ma è un reato”.

