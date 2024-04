“La lista Stati Uniti d’Europa per noi socialisti è una questione di coerenza storica e sono orgoglioso che i leader delle forze politiche che compongono la lista mi abbiano indicato come capolista per la circoscrizione meridionale. Stiamo dando gambe a un progetto importante che mette insieme anime, culture e sensibilità politiche diverse e, all’interno di queste diversità, noi siamo quelli che rappresentano un’area, quella socialista, e lo siamo coerentemente in Italia e in Europa a differenza di chi è socialista solo in Europa e non in Italia”.

E’ quanto ha dichiarato a conclusione della presentazione del simbolo e dei capilista il Segretario del Psi, Enzo Maraio, indicato come capolista nella circoscrizione Sud per Stati Uniti d’Europa alle prossime elezioni europee. All’evento erano presenti tra gli altri Riccardo Magi, Emma Bonino, Matteo Renzi. “Quando Emma Bonino ha lanciato il suo appello per gli Stati Uniti d’Europa abbiamo aderito senza alcuno dubbio e senza perplessità: siamo qui per una questione di coerenza storica. Una emozionante suggestione che diventa realtà”.

“Abbiamo detto che gli Stati Uniti d’Europa sono il sogno che manca all’Italia. Oggi nel nostro Paese, continua il segretario Enzo Maraio, abbiamo una politica micragnosa che sta avviando questa campagna elettorale spingendo sulla necessità di avere “meno Europa”, ragionando di temi locali e cercando di fare convincere la gente che l’Europa non serve. Si vuole cioè dare più potere agli stati, e poi alle regioni, e poi ai comuni, senza capire che questa strada porta esattamente all’isolamento. Isolamento che non ci consentirà più di stare al passo con i tempi. Mentre per dare le risposte che le famiglie si attendono, è invece necessaria un’Europa unita e forte. Vogliamo insomma un’Europa federale, alternativa all’Europa delle nazioni a cui ci porta questa destra illiberale. Con due guerre ai confini, con l’invecchiamento della popolazione, con l’altissimo livello di debito, siamo qui per dare una prospettiva agli italiani. Questa lista, conclude il segretario socialista Enzo Maraio, è per i tanti giovani che si sentono europei in un progetto che è un cuore pulsante per l’Europa, per le imprese che vogliono essere più competitive. Non solo regole, ma prospettive. Con questo progetto offriamo la migliore risposta a questa stagione”.