In questa campagna per le europee si parla troppo poco di mafia, delle mafie. Qualche settimana fa sono andato alla Casa del Popolo ‘Giuseppe Valarioti’ a Rosarno, intitolata a un compagno ucciso dalla mafia, che ha passato il proprio testimone a Peppino Lavorato, ex sindaco della cittadina calabrese. Una persona che per me è sempre stata di ispirazione nella mia azione politica. A Riace una delle mie battaglie principali è stata quella di contrastare la mafia ridando vita a un territorio. Ho capito così che destra e mafia spesso e volentieri sono due facce della stessa medaglia. La mia storia giudiziaria lo ha raccontato. Hanno fatto di tutto per cancellare Riace e il suo modello. Per questo bisogna parlare di mafia, per questo bisogna lavorare in prima linea su questi territori ridando speranza e opportunità, ai giovani e non solo. Il mio impegno antimafia lo porterò fino in Europa.

Lo afferma Mimmo Lucano candidato con Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione meridionale aderendo all’appello di Wikimafia ‘Parlate di mafia in Europa – Europee 2024’.