Si è svolto sabato 2 settembre, presso la Sala Congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, il consueto appuntamento per la cerimonia di consegna delle Certificazioni Trinity College London agli studenti dello European Languages Institute: un’istituzione del territorio nel campo dell’insegnamento delle lingue straniere diretto dalla professoressa Carmen Maria Manno, coadiuvata dai collaboratori, il professor Michele Tallarico e la professoressa Nelly Dogali.

L’occasione è stata propizia per raccontare le lezioni innovative e creative portate avanti dall’associazione culturale e per celebrare i progressi raggiunti durante l’anno scolastico dagli allievi di tutte le età: le lezioni, infatti, vengono frequentate da studenti dai quattro anni in su, per l’acquisizione di tutti i livelli della lingua straniera riconosciuti dal Quadro di Riferimento Europeo (dall’A1 all’A2, dal B1 al B2 e dal C1 al C2).

Una scuola andata è oltre il semplice concetto di insegnamento: ogni lezione è una risorsa fruibile sia in presenza che online, quindi sia da ragazzi e adulti provenienti dalle zone limitrofe, che da tutta Italia, grazie a classi virtuali che permettono di seguire a distanza, ma anche di guardare la registrazione in un secondo momento.

Ma lo European Languages Institute si occupa di molti altri servizi, tra i quali l’interpretariato: la professoressa Manno è stata, infatti, interprete ufficiale per S.A. Serenissima il Principe Alberto di Monaco in visita a Cittanova e presso il Congresso Internazionale dello Stoccafisso.

Una realtà positivamente ben radicata nella società, come ha sottolineato con orgoglio il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, tanto da essere in collaborazione con associazioni come “In Nome di Paola”, attraverso la quale il presidente Antonio Foti, in memoria della moglie Paola De Benedetto, insegnante di lingue scomparsa nel 2021, assegna annualmente quattro borse di studio agli studenti della scuola media di Scilla.

Iniziativa che è stato possibile portare avanti grazie alla duplice natura in presenza e online delle lezioni della scuola European Languages Institute, che proprio per l’innovazione digitale ha ricevuto il Digital Transformation Award dal dottor Emilio Valtulini, referente nazionale per il Trinity College London. Il dottor Valtulini si è inoltre complimentato con gli studenti per gli alti risultati raggiunti anche quest’anno e con la scuola che è centro storico d’eccellenza di esami di certificazione.

Ma per European Languages Institute ci sono nuove iniziative all’orizzonte: per incoraggiare all’utilizzo della lingua inglese il più possibile nella vita di tutti i giorni, la scuola ha deciso di offrire un appuntamento mensile gratuito a tutti i suoi studenti per la visione al cinema Gentile di Cittanova di un film in uscita in lingua originale con i sottotitoli.

In più, per mettersi sempre più in gioco e per utilizzare la lingua inglese per parlare con persone provenienti da tutto il mondo, sono già state rese note le due mete estive dei viaggi studio di ELI, cioè European Languages Institute in veste di tour operator: Galway in Irlanda per gli under 15 e Fort Lauderdale a due passi da Miami per gli over 16. Novità in quest’ambito anche per gli insegnanti: da quest’anno il centro ELI diventa anche punto di riferimento e supporto per i docenti esterni che desiderano organizzare viaggi studio in tutta l’Irlanda per i propri studenti.

Uno staff che mette grande cuore nella scuola e nelle sue iniziative, come ha osservato l’assessore Cristina Bovalino durante l’incontro, ma anche competenza e grande impegno perché gli studenti raggiungano sempre più alti livelli di competenza linguistica, perché acquisiscano la lingua straniera con metodi e idee sempre al passo con i tempi e perché tutto questo lasci un segno positivo nella comunità.