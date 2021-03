“Per Reggio Calabria inizia un nuovo esaltante percorso di spessore e rilievo internazionale. Un’opportunità di crescita e di rilancio delle ambizioni del territorio metropolitano in chiave europea, moderna e innovativa”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali Mario Cardia e Marcantonino Malara del gruppo “Sintesi” con riferimento all’adesione di Reggio Calabria a Eurocities, la rete comunitaria più importante delle città di medio-grandi dimensioni che ha sede a Bruxelles e che annovera quasi 200 città di 39 Paesi europei.

“Era importante rispondere presente a questa nuova sfida – proseguono Cardia e Malara – perché il momento storico che stiamo vivendo impone l’adozione di una strategia che guardi proprio alle relazioni, allo scambio di esperienze e buone pratiche e soprattutto ad una sempre più intensa attività di confronto con le istituzioni europee che a loro volta hanno il dovere di investire, da qui ai prossimi anni, sulla ripartenza dei territori e delle comunità locali. I centri urbani e le realtà metropolitane come quella di Reggio Calabria – evidenziano i rappresentanti di Palazzo San Giorgio – sono il motore del tessuto socioeconomico di ogni sistema paese e solo attraverso politiche di sviluppo che puntino con decisione su queste realtà sarà possibile superare la grave crisi che stiamo vivendo, le conseguenze del ciclone pandemico e rilanciare in modo particolare lo stesso progetto europeo”.

“Dalle prospettive disegnate dal Next Generation EU ai grandi interventi di rigenerazione urbana che stanno rivoluzionando la nostra città, – sottolinea il gruppo Sintesi – Reggio Calabria ha davvero tanto da offrire all’interno di un network come Eurocities. Rivolgiamo pertanto un convinto plauso all’azione promossa dalla Città Metropolitana e dal Sindaco Falcomatà per l’eccellente opera di interlocuzione istituzionale che consente a Reggio Calabria di operare al fianco di importanti realtà urbane italiane ed europee. Un risultato che non era affatto scontato per la nostra città. A noi adesso il compito e l’impegno – concludono i consiglieri comunali – di promuovere percorsi partecipativi dal basso e nuova progettualità che possano fornire un contributo concreto e qualificato nel quadro delle relazioni che nasceranno dentro Eurocities. Ma su di noi anche la responsabilità di sostenere la battaglia in sede europea per un maggiore coinvolgimento dei territori e delle comunità locali nei processi di governance, ad ogni livello e anche con riferimento alla importantissima fase di definizione e stesura di principi e strategie che devono essere alla base dei piani nazionali di recovery e resilience”.