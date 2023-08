Etna, l’aeroporto di Catania chiuso fino alle 6 di domani per la cenere vulcanica

CATANIA (ITALPRESS) – La Sac – società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 06:00 di domani, martedì 15 agosto – si legge in una nota -. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti”. La Sac, prosegue la nota, “prega i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo avere consultato la propria compagnia aerea”. “Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it”, conclude la nota.

