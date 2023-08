Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 12.10 circa sul rettifilo Bagni nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale.

Tre le vetture coinvolte, una Mercedes, una Peugeot 208 ed una Alfa 156. Quest’ultima andava ad impattare violentemente contro il pilastro in cemento di un cancello di accesso ad una attività commerciale.

Ferito il conducente dell’Alfa 156. Lo stesso veniva estratto dal l’abitacolo dai vigili del fuoco congiuntamente al personale sanitario del Suem118 e trasferito presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza.