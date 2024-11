Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Polistena, ha arrestato in flagranza del reato di estorsione un uomo di 48 anni.

Il personale, contattato tramite il numero unico di emergenza 112, giunto sul posto, apprendeva che il fratello del richiedente si era recato presso il suo negozio di fiori e gli aveva intimato di dargli del denaro, minacciando di danneggiare altrimenti tutto il locale.

Di fronte al rifiuto, l’uomo aveva afferrato per il collo il richiedente e aveva danneggiato una parte del bancone mediante l’uso di un’ascia lì presente.

Il richiedente, impaurito, aveva dunque consegnato all’uomo la somma di 100,00 euro.

L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.