Il sub commissario per il piano di rientro della Sanità in Calabria, Ernesto Esposito, ha scritto al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che nei giorni scorsi aveva richiesto chiarimenti su una eventuale sospensione dell’elisoccorso di Cosenza.

“Si precisa – afferma Esposito – che non è stato sospeso alcun servizio di elisoccorso a Cosenza.

A riguardo mi preme precisare che il servizio di elisoccorso regionale in Calabria ha una dotazione di 4 elicotteri, di cui 1 disponibile h24 e ben 3, h12.

Purtroppo – specifica il sub commissario –, in questo momento un elicottero è stato sottoposto ad un fermo tecnico per un guasto e riprenderà il servizio a far data dal 10 ottobre 2023.

Tale fermo, tuttavia, non ha generato alcun disservizio, difatti gli interventi di questi giorni sono stati adeguatamente eseguiti nei tempi e nelle modalità previste con gli elicotteri in dotazione”.