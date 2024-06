Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato e sede centrale sono impegnate dalle ore 10.35 circa in via Unità d’Italia nel comune di Montepaone Lido per esplosione in un appartamento seminterrato.

Due le persone ferite, un uomo che veniva soccorso dal personale del Suem118, la seconda, una donna, rimasta bloccata nel locale bagno dalle macerie veniva tratta in salvo dal personale vigilfuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. I due uomini versano in condizioni più serie che hanno riportato ustioni, mentre la donna ferita ma cosciente.

L’esplosione ha completamente divelto le pareti dell’abitazione, porte e finestre. Danni anche alle abitazioni sovrastanti che in via precauzionale sono state evacuate.

Causa dell’esplosione un probabile fuga di gas ulteriori accertamenti in corso.

Sul posto carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza.