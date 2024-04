Esplosione in centrale idroelettrica nel bolognese, 3 morti, 5 feriti gravi e 4 dispersi

BOLOGNA (ITALPRESS) – Esplosione nel primo pomeriggio di oggi in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana. Nell’incidente sono morte 3 persone, 5 sono rimaste ferite in modo molto grave e 4 risultano disperse. Lo ha ufficializzato il Prefetto di Bologna, Attilio Visconti. I vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca dei dispersi.“Seguo con apprensione – scrive sui social la premier Giorgia Meloni – la terribile notizia riguardante l’esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Tutta la mia vicinanza e quella del Governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, ai soccorritori e a quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi”.

-foto Vigili del fuoco –

