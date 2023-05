Gli amaranto volano ai playoff. Fanno festa i circa 15.000 del Granillo. Come da prassi, tutte le gare dell’ultima giornata del campionato di serie B si sono giocate in contemporanea. Una partita dove per entrambe le formazioni conta la vittoria, per sognare la serie A.

Nonostante la penalizzazione e tre sconfitte nelle ultime quattro uscite – l’ultima con il Bari – l’undici di Pippo Inzaghi, aveva qualche chance in più di qualificarsi ai playoff, rispetto all’Ascoli dell’ex Roberto Breda, reduce dal pareggio maturato davanti al proprio pubblico, contro il Cosenza. Un vero e proprio spareggio per entrambe le squadre, che dovevano dare anche uno sguardo alle altre rivali – serviva un risultato diverso dalla vittoria di almeno due tra le squadre (Venezia, Palermo e Pisa) per sperare.

È stata la partita nella partita, difficile e molto sentita, ma a compiere un vero capolavoro è stato Inzaghi, che nonostante il -5 ha portato il suo undici a realizzare il grande sogno, regalando al pubblico presente sugli spalti ed alla impareggiabile Sud, un’impresa a dir poco eccezionale.

Nel giorno del suo compleanno, ci ha pensato Luigi Canotto, con il suo diagonale vincente, a mandare in apoteosi uno stadio infuocato – illuminato ad inizio gara di amaranto in tutti i settori – che ha spinto la squadra verso una vittoria voluta con il cuore fino allo spasimo.