Lo spirito di aggregazione, la voglia di partecipare e l’emozione della sana competizione sono ciò che anima Esperienza Nuoto del centro sportivo Andrea Maria di Pentimele che ha partecipato alle Finali regionali Fin esordienti B ed esordienti A dagli 8 ai 12 anni presso la Piscina Comunale di Cosenza.

La società, presieduta da Gangemi e Ferruggiara, si è presentata con 18 atleti (2 assenti) che hanno sostenuto ben 3 prove di avvicinamento a questa finale.

Belle prove per la selezione della scuola nuoto reggina i cui atleti hanno migliorato i propri tempi personali, hanno ottenuto un bronzo nella staffetta esordienti B maschile, hanno occupato il nono posto della classifica generale e hanno ben figurato nel contesto di questa bella Kermesse natatoria calabrese.

La cosa più importante per noi – ci tiene a sottolineare Gangemi – è come i nostri ragazzi hanno affrontato le gare, con quale spirito e quanto ci hanno messo di loro per me ed Emon Ferruggiara, questo costituisce un grande risultato e siamo soddisfatti del percorso che abbiamo intrapreso, una base di partenza per migliorare nel tempo tenendo ben presente l’importanza di tali esperienze altamente formative, soprattutto per i bambini di questa età”.