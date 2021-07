Esordio ok per Berrettini a Wimbledon, Fognini già al 3° turno

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Buone notizie per l’Italia del tennis nel singolare maschile di Wimbledon. Per Matteo Berrettini, arrivato ai Championships con grandi aspettative dopo il trionfo sull’erba al Queen’s, non solo un debutto convincente contro l’argentino Guido Pella, ma anche un tabellone spalancato, senza testa di serie da affrontare almeno fino ai quarti di finale (fuori Isner, Karatsev e Ruud). La lunga attesa del debutto, rinviato causa pioggia, non ha scosso Berrettini, numero 9 Atp e settima testa di serie a Londra: il romano ha ceduto un set, ma poi ha chiuso in crescendo con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-0. Domani Berrettini tornerà domani in campo contro l’olandese Van De Zandschulp, in tabellone come lucky loser. Già al 3° turno, invece, Fabio Fognini: dopo il debutto convincente contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, il ligure, testa di serie numero 26, ha superato in 4 set (6-3 6-4 0-6 6-4) il serbo Laslo Djere. La terza giornata di Wimbledon ha regalato all’Italia anche l’esordio vincente di Lorenzo Sonego, 23° favorito del torneo, che ha battuto in tre set (6-2 7-5 6-0) il portoghese Pedro Sousa: domani il piemontese giocherà ancora da favorito contro il colombiano Galan. Bene Gianluca Mager: il ligure ha vinto contro l’argentino Londero col punteggio di 7-6 6-0 4-6 6-3 e domani sfiderà Kyrgios. Fuori invece al debutto Salvatore Caruso (7-6 7-6 6-1 dal croato Cilic) e al 2° turno Andreas Seppi (6-2 6-4 6-2 dall’americano Kudla). Tra i favoriti avanti Djokovic (triplo 6-3 ad Anderson), fuori Carreno-Busta, numero 13 Atp, sconfitto da Querrey. Nel femminile esordio ok per Camila Giorgi, unica azzurra ancora in corsa, che ha battuto 6-2 6-2 la svizzera Teichmann. Eliminate Bianca Andreescu, quinta forza del tabellone, sconfitta 6-2 6-1 dalla Cornet, e la testa di serie numero 9 Bencic, battuta 6-3 6-3 dalla slovacca Juvan.

(ITALPRESS).