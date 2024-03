Una giornata strepitosa di sport sul lungomare Falcomatà. La Corsa di Miguel ha debuttato in Calabria con un pienone di studenti, emozioni, corse, danza e musica. La carica dei 1500 ragazzi ha prima riempito l’Arena dello Stretto per ascoltare le esecuzioni dell’orchestra della scuola “Tommaso Gulli” e il flash mob dal titolo “No alla violenza di genere, sì alla coesistenza” messo in scena dalle ragazze del “Volta”, del “Panella Vallauri”, del “Leonardo Da Vinci” e ancora del “Gulli”. Poi tutti di corsa sulla distanza di un chilometro per ricordare il maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Benancio Sanchez.

In una mattinata, celebrata anche da Rai Calabria, che ha patrocinato le quattro tappe calabresi, che ha ribadito lo slogan della manifestazione: sport di tutti, per tutti, con tutti. Un impegno che ha coinvolto tanti istituti scolastici di Reggio Calabria e del territorio della Città Metropolitana, che ha dato il proprio supporto così come l’Amministrazione comunale, partner dell’evento, rappresentata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino ha ricordato la figura di Miguel Sanchez quale esempio per i più giovani, ponendo l’accento sullo sport come stile di vita.

Gli organizzatori del Club Atletico Centrale e dell’Unione Stampa Sportiva hanno poi ringraziato gli altri compagni di viaggio dell’iniziativa: da Radio Touring alla Croce Rossa, da Sport e Salute al Coni e al Comitato Italiano Paralimpico.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!