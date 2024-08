+++ESODO ESTIVO, ANAS: FINE SETTIMANA PIÙ’ TRAFFICATO DI AGOSTO+++ bollino nero per la mattinata di oggi e bollino rosso domani domenica 11 agosto. Al momento si registra traffico intenso su tutta la rete autostradale con rallentamenti a tratti in prossimità dei principali svincoli per le località turistiche tra Salerno e Battipaglia e tra Campagna e Sicignano. (video). Rallentamenti a Villa San Giovanni per gli imbarchi per la Sicilia con tempi di attesa di circa 3 ore.