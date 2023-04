È stato pubblicato da qualche giorno “Cannibalismo , Questioni di genere e serialità” il saggio

scientifico di Davide Costa – dottorando di ricerca in Sociologia della medicina – edito dalla

casa editrice universitaria Tab edizioni di Roma.

Sottoposto a “double blind peer review”, il saggio analizza il fenomeno del cannibalismo con

un approccio transdisciplinare che ingloba la sociologia, l’antropologia e la criminologia.

In particolar modo, Il concetto di cannibalismo viene approfondito attraverso 5 casestudy di

soggetti cannibali: da Jeffrey Dahmer, a Leonarda Cianciulli, ad Andrei Chikatilo, ai coniugi

Baksheev e Armin Meiwes.

Ogni casestudy ha previsto l’inclusione delle variabili di genere e di orientamento sessuale,

correlate alle condotte criminali di questi soggetti da cui è emersa una riflessione sulle

differenze nel modus operandi fra serial killer uomini e donne, sulla serialità in coppia e sulla

serialità omicidiaria messa in atto da serial killer omosessuali.



FOCUS SULL’AUTORE

Davide Costa vive a Tiriolo (CZ) ed è laureato in Sociologia, Professioni sanitarie e in

Criminologia all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro; presso lo stesso ateneo è

attualmente dottorando di ricerca in Sociologia della medicina. I suoi interessi riguardano le

questioni di genere e la sanità.

È membro di Editorial Board e autore di diverse pubblicazioni, tra cui il saggio “Mangiare da

matti. Una storia socioalimentare a Girifalco (e non solo)”. È membro dell’AIS (Associazione

Italiana di Sociologia) sezione sociologia della salute e della medicina e della SISS (Società

Italiana di Sociologia della Salute) e finalista (2019 e 2021) al concorso internazionale di poesia

Il Federiciano.

Citazioni dell’autore

“Ringrazio l’editore della Tab edizioni, il dottore Mario Scagnetti e tutto il suo staff per aver

seguito e soddisfatto ogni mia singola fobia o mania di perfezionismo. Questo è sicuramente

l’inizio di una proficua e solida collaborazione. Una scommessa vinta con una casa editrice così

importante e senza avere alcuna pregressa collaborazione o contatto. Ringrazio sia chi mi ha

supportato in tutto questo tempo e anche i diversi e incessanti ostacoli che incontro”.