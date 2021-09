Di Angela Strano

Delianuova-Martedì 21settembre, alle ore 16:00, l’Associazione Culturale Nicola Spadaro, nell’Auditorium della Scuola di Musica, terrà la cerimonia di consegna dei certificati Trinity College London – ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative – a 38 studenti che hanno sostenuto e superato con successo esami di diverso livello, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. All’iniziativa sarà presente un’autorevole rappresentanza del Trinity. E’quanto si apprende da un comunicato della stessa associazione guidata dal presidente Franco Palumbo. “Gli esami di certificazione musicali (Music Graded Exams) di Trinity College London”, si legge nella nota, “godono di un ampio riconoscimento in ambito accademico e professionale sia a livello nazionale che internazionale, la consegna degli attestati rappresenta un momento importante per valorizzare il risultato dei candidati e il brillante lavoro svolto dai loro docenti”. Nello stesso tempo l’incontro rappresenta “anche l’occasione per illustrare e presentare alle autorità, alle famiglie ed agli studenti l’importanza del conseguimento di una certificazione internazionale Trinity, un valore aggiunto significativo all’interno del curriculum scolastico, con la consegna dei certificati, l’Associazione ed il Trinity evidenziano il percorso e il lavoro di impegno e studio degli studenti, nella piena consapevolezza che ogni traguardo raggiungo nell’ambito dell’educazione è un successo per l’intera comunità”.