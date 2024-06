“Care studentesse e cari studenti, iniziano domani gli esami di maturità che segneranno una tappa importante della vostra vita.

Saranno giorni intensi, carichi di emozioni, di speranze, di sogni, di aspirazioni, di desideri e incognite. La campanella che sta per suonare sarà quella che vi spalancherà le porte al futuro e, ad ogni rintocco, fermatevi a pensare ai compagni, ai professori, agli amori e alle delusioni che, in questi ultimi cinque anni, vi hanno aiutato a crescere.

Siete arrivati all’ultimo metro di un percorso incredibile, fatto di alti e bassi, di rettilinei e curve a gomito, di ostacoli all’apparenza insormontabili, come il Covid che ha provato a disarcionarvi da quegli splendidi banchi dove, qualcuno di voi, vi avrà sicuramente lasciato un chewingum appiccicato. Una marachella, anche questa, che custodirete nel vostro album dei ricordi. Come le lezioni dei prof, la didattica acquisita, quelle poesie che farete fatica a dimenticare.

Adesso, vi si chiede l’ultimo sforzo. Ma forti e determinanti quali siete, sono sicuro, saprete dare il meglio di voi, senza risparmio ed utilizzando il massimo delle vostre possibilità. Chi proseguirà gli studi all’università e chi deciderà di intraprendere, da subito, un percorso lavorativo porterà nel cuore, indelebile, il marchio di questi giorni meravigliosi. L’augurio è che continuerete a vivere nella nostra città che ha bisogno della vostra linfa e del vostro entusiasmo. E ovunque voi decidiate di proseguire la vostra formazione o l’inserimento nel mondo del lavoro, sappiate che Reggio sarà per sempre la vostra casa.

Auguro a tutte le alunne ed agli alunni della Città Metropolitana di Reggio Calabria di affrontare l’esame con determinazione e serenità.

Un grande in bocca al lupo a tutti!”

Il sindaco di Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà