Errani e Paolini trionfano a Roma nel doppio femminile

ROMA (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato a Roma, vincendo il doppio femminile degli Internazionali d’Italia, torneo Wta 1000 andato in scena sulla terra rossa del Foro Italico. La romagnola e la toscana hanno battuto in finale la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe col punteggio di 6-3, 4-6, 10-8. Le due azzurre hanno recuperato e vinto il super tie-break decisivo, dove erano sotto prima per 4-1 e poi per 8-6, conquistando gli ultimi quattro punti di fila.

Molto positivo il torneo delle due azzurre designate per il doppio femminile dei Giochi di Parigi2024. Raggianti le due italiane nel corso della premiazione. “E’ incredibile essere qua col trofeo in mano, sono veramente felice. Un grazie al nostro angolo, a Renzo Furlan (suo coach, ndr) e a Tathiana Garbin (capitano del team azzurro di Fed Cup, ndr)”, ha detto la toscana Paolini. “Aver vinto questo torneo è pazzesco. L’ho vinto anni fa e averlo vinto di nuovo oggi è fantastico. Vincere qui è davvero un sogno. Non me lo aspettavo, ringrazio tutti”, ha detto poi la romagnola Errani, che ha pure ricordato come al primo turno erano sotto nel punteggio per 7-5, 4-0 contro il duo Melichar Martinez-Perez. La 37enne nata a Bologna aveva trionfato già una volta agli Internazionali d’Italia, sempre nel doppio femminile, in coppia con Roberta Vinci, nel 2012.

