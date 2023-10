Erogazione anticipo PAC, Nesci (Fdi – ECR) grande lavoro del Ministro Lollobrigida

Strasburgo, 17 ottobre 2023 – Denis Nesci, eurodeputato del partito Fratelli d’Italia – ECR, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministro Francesco Lollobrigida riguardo all’erogazione dell’anticipo della Politica Agricola Comune (PAC).

Nesci ha sottolineato che l’erogazione dell’anticipo di oltre 2.4 miliardi di euro per 722 mila agricoltori nel primo anno della nuova PAC è un riconoscimento dell’attenzione che il Governo dimostra per un settore strategico per l’economia del Paese. Grazie alla celerità di queste risorse, il settore agricolo diventa effettivamente protagonista, fornendo la liquidità necessaria per lo sviluppo della filiera agricola.

In un contesto economico come quello attuale, la liquidità diventa uno strumento fondamentale per consentire agli imprenditori e agli operatori del settore di guardare al futuro con maggiore fiducia, sicurezza e serenità.

Nesci ha inoltre elogiato il Ministro Francesco Lollobrigida per il suo grande lavoro a sostegno del comparto agricolo e per l’impegno profuso nella tutela della sovranità alimentare italiana. Ha sottolineato che l’identità enogastronomica e la valorizzazione della qualità del sistema Paese sono in ottime mani grazie all’operato del Ministro.

Congratulazioni al Governo del fare di Giorgia Meloni, conclude Nesci, per l’attenzione dedicata al settore agricolo e per l’importante erogazione dell’anticipo della PAC.