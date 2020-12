“Non posso non sostenere il drammatico appello di Confartigianato Reggio Calabria. Sta per terminare un anno difficile, purtroppo però ci aspettano altri mesi durissimi e l’economia calabrese, vista la sua fragilità, potrebbe pagare un prezzo altissimo. Per questo è necessario un sistema semplice come purtroppo non è accaduto in passato. Si tratta di capire che dietro ogni richiesta di sostegno c’è una storia, ci sono padri e madri di famiglia che devono portare il pane a casa, ci sono professionisti e artigiani che hanno il diritto di poter pensare a una ripartenza. La politica ha il dovere di fare la sua parte, la burocrazia di essere amica”.