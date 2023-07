Oggi a Soverato ho partecipato all’incontro “i Bambini e il Mare”, organizzato in Piazza Nettuno, a ridosso del Lungomare, dal Flag Jonio 2, ente di cui sono Presidente da 6 anni, e dal Comune di Soverato. Un evento che ha visto la partecipazione di moltissime famiglie della Città e del comprensorio, e che aveva principalmente l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle importanti tematiche relative alla tutela e alla salvaguardia del mare e delle specie marine.

Si tratta di temi che mi stanno particolarmente a cuore, e su cui abbiamo puntato in maniera decisa nella progettazione delle attività del Flag sin dai primi mesi della mia nomina. L’evento di Soverato è stato impostato come una sorta di racconto, lontano da argomentazioni troppo didattiche e noiose, proprio per catturare l’attenzione dei più piccoli, appassionarli, grazie anche alla partecipazione di biologi esperti della fauna marina e della scuola italiana dei cani da salvataggio. I tanti bambini presenti hanno risposto con entusiasmo e allegria, decretando il grande successo della manifestazione.

Nell’occasione, ho voluto anche donare alla Città di Soverato una statua del dio Nettuno che è stata posizionata all’interno della fontana presente nella piazza che ha ospitato l’evento. In effetti, fino agli inizi degli anni Ottanta in questa piazza, denominata appunto Piazza Nettuno, era presente una statuetta del “dio del Mare”. Secondo la leggenda che circola in città, soprattutto tra i meno giovani, quella statuetta era andata persa durante alcuni lavori di restauro e sarebbe oggi posizionata nella fontana del giardino privato di un rappresentante politico dell’epoca. Già da Sindaco avevo in mente di rimediare a questo, ma negli anni scorsi abbiamo sempre pensato, come amministrazione, di destinare le risorse limitate della casse comunali a ben altre urgenze. Da Consigliere regionale, in accordo con l’attuale Sindaco Daniele Vacca, ho voluto restituire alla comunità questo simbolo e da oggi Nettuno tornerà al centro di questa storica piazza, di fronte al bellissimo mare di Soverato.