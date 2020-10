Erica Avignone è la nuova “Miss Brutia Calabria”. Venticinquenne e di Gioia Tauro, Erica Avignone vince la selezione del 4 Ottobre. Si posiziona invece al secondo posto Sara Mendicino, con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”; Miss terza classificata Tania Russo; Miss quarta classificata, con la fascia “Miss Be Much” Melissa Pizzurro; Miss quinta classificata Marica Caruso; e Miss sesta classificata Maria Grazia Costanzo. Erica Avignone ha così dato prova di poter conquistare la giuria di professionisti e esperti presente composta da Matteo Bonfanti, Valentina Zinno, Massimiliano Crimi, Cecilia Cesario, Franco Totera, Grazia Ciappetta, Carola Guzzo, Geltrude Labrosciano, Daniele Moraca, Giorgia Gaudio; oltre che dall’avvocato Danilo Aloe, garante del concorso e non avente diritto al voto. “Sono estremamente emozionata, ringrazio chi questa sera mi ha dato la possibilità di essere qui a partecipare, è davvero bello.” – commenta così Erica Avignone – “È stato molto difficile, le ragazze erano davvero belle, ma la mia grinta e la mia tenacia mi hanno permesso di arrivare fin qui. Alle ragazze vorrei dire che non bisogna abbattersi, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi; mi aspetto molte soddisfazioni infatti da questo percorso”. La kermesse, ospitata dalle suggestive gradinate di Via Calabria a Cosenza, è organizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. Le gradinate rappresentano uno dei luoghi più caratteristici della città di Cosenza, dove architettura e storia si incontrano, creando un tutt’uno armonico di bellezza unico nel suo genere: “Siamo particolarmente onorati ed emozionati di poter organizzare una selezione di Miss Italia nella nostra città.” – dichiarano gli agenti regionali – “Cosenza regala sempre delle emozioni, e anche questa sera è stata un grande successo, speriamo di poterci rivedere presto alle prossime selezioni; un ringraziamento e un plauso ai partner che hanno reso possibile la realizzazione di questa serata”. La kermesse è stata presentata dal conduttore e speaker radiofonico Andrea De Iacovo, Linda Suriano e Rachele Risaliti, Miss Italia 2016; che ha impreziosito ulteriormente l’evento: “Quando salgo su questo palco è sempre una grande emozione che mi lascia un segno nel cuore.” – afferma Rachele Risaliti – “Alle aspiranti Miss dico di essere sempre sé stesse e di non indossare nessuna maschera, poiché la vera bellezza può essere espressa tramite la semplicità. Mi sono molto affezionata agli agenti di Miss Italia Calabria Linda e Carmelo, poi questa è una regione super accogliente.” Durante la selezione non è mancato l’intrattenimento, con la presenza del corpo di ballo della coreografa Lia Molinaro, oltre ai vocal coach Alfredo Bruno e Cecilia Cesario.