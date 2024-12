I fatti risalgono al 27 novembre all’esito del controllo su strada operato dal Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata, Sezione G.O.A. della Guardia di Finanza di Catania. All’uscita autostradale di Catania – San Gregorio gli agenti fermavano il conducente di una Fiat Panda condotta dal ventunenne L. N., di Melicucco, difeso dall’Avv. Domenico Bellocco e nella tasca posteriore del sedile passeggero veniva rinvenuto un tirapugni in metallo. Insospettiti il personale operante accompagnava il giovane negli uffici del reparto per effettuare una perquisizione più dettagliata della persona e del veicolo che dava esito positivo in quanto all’interno di un vano occultato nello sportello posteriore lato passeggero dell’autoveicolo venivano rinvenuti tre involucri chiusi con cellophane contenenti 2,300 kg. di stupefacente del tipo cocaina e uno smartphone con cavo di ricarica. Il compendio rinvenuto veniva sottoposto a sequestro ed il giovane tratto in arresto per i reati di violazione della legge sugli stupefacenti e detenzione di arnesi atti ad offendere. La Procura della Repubblica di Catania riteneva procedere con il giudizio per direttissima ed all’esito della convalida dell’arresto (il P.M. chiedeva la permanenza in carcere), su richiesta dell’Avv. Domenico Bellocco, al giovane venivano concessi gli arresti

domiciliari. Chiesto termine a difesa dal legale il processo veniva fissato per il prossimo 28 gennaio davanti al Tribunale di Catania.