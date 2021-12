Eppur si muove! Il 29 novembre scorso (clicca per leggere la notizia) avevamo raccolto alcune segnalazioni e prontamente data la notizia sulla questione di alcuni pali in legno pericolanti nel tratto di strada tra Taurianova e Polistena, subito dopo il tratto stradale dal “Quadrivio Bombino”. Stamani gli operai della ditta di telefonia hanno ripristinato alcuni pali, sostituendoli con altri nuovi e messo in sicurezza la strada dal pericolo incombente di quei pali in legno decisamente vetusti.

Ancora in questo momento, mentre stiamo scrivendo, stanno lavorando per ultimare i lavori.

Tutto è bene quel che finisce bene!

(GiLar)