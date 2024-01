Anche quest’anno i Carabinieri Forestali hanno organizzato la “Befana della Biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà.

A Vibo Valentia i Carabinieri della Biodiversità si sono recati nel reparto pediatrico dell’ospedale civile “Jazzolino” del capoluogo, dove oramai da diversi anni la manifestazione viene promossa con successo, anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha sempre sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo.

Sono stati consegnati gadgets raffiguranti i temi della biodiversità: quaderni, matite, portachiavi, trottole, lenti d’ingrandimento, zainetti in tela, carte da gioco e animaletti di legno scolpito (cervi, tartarughe), quest’ultimi realizzati dalle maestranze del Reparto CC Biodiversità di Mongiana, per rallegrare e sostenere nr.20 piccoli degenti con le loro rispettive famiglie.

L’obiettivo era trasmettere ai bambini la conoscenza e l’amore per la Natura, raccontando il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza.

È stata quindi un’Epifania vissuta all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà, con la speranza di rivedere presto gli stessi bambini passeggiare all’interno del Centro visite di Villa Vittoria, nel comune di Mongiana, sede del Reparto Carabinieri Biodiversità.