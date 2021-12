Enzo Iriti è il nuovo direttore generale della Reggina 1914

Ecco la nota del club amaranto:

Reggina 1914 comunica che l’avvocato Vincenzo Iiriti è il nuovo direttore generale del club. Si tratta di un ritorno importante, dal momento che Iiriti, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, è stato uno degli attori protagonisti per quanto concerne il nuovo corso dei colori amaranto.

“Andrò a ricoprire un ruolo già conferitomi due anni fa -dichiara il direttore-, animato dall’orgoglio più profondo. Quando il Presidente Gallo mi ha prospettato questa nuova opportunità, non ci ho pensato un attimo a dire di sì: alla gratificazione professionale, si aggiunge la felicità di un uomo che sta vivendo un autentico ritorno a casa”.

Una nomina nel segno della continuità, così come sottolinea il Presidente Gallo. “Anche in questa occasione mi preme ribadire che la figura dell’avvocato Iiriti è stata fondamentale, nel far si che la mia scelta di entrare nel mondo del calcio ricadesse sulla Reggina. Quando, per motivi personali, decise di lasciare l’incarico di direttore generale, dentro di me ho sempre saputo che non si sarebbe trattato di un addio, ma di un arrivederci. Con il suo insediamento abbiamo iniziato a gettare delle basi importanti, con il suo ritorno ribadiamo con fermezza che quelle basi e quelle ambizioni continuano ad animare il nostro operato”.

Il direttore generale amaranto sarà presentato alla stampa lunedì 13 dicembre, alle ore 11:30.