Annunciano ufficialmente l’entrata in vigore dell’ agevolazione tariffaria sui trasporti pubblici locali, per le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, sancita

dalla legge di riferimento, ovvero l’articolo 7, comma 6-bis della Legge Regionale n. 35/2015, che è stata successivamente modificata con l’adozione della Legge Regionale n. 8/2023, datata 24 febbraio 2023. Lo dichiarano Massimo Cristiano e Marco Paola, rispettivamente Presidente e Segretario regionale del Sindaco Militare Itamil.

L’entrata in vigore, prevista per il 1 giugno, per come precedentemente annunciato, aveva subito un rallentamento burocratico, e la conseguente nostra presa di posizione. Impasse burocratica oggi superata dalla Regione Calabria.

Nei mesi scorsi, i vertici nazionali e regionali del Sindacato avevano proficuamente interloquito con il Consigliere Regionale Antonello Talerico, che si era fatto carico di “sbloccare” una tematica che era caduta nel dimenticatoio, e che ringraziamo per l’impegno.

Ringraziamo, altresi, il Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto, per aver accolto la nostra richiesta e per aver riempito di contenuti economici la legge di riferimento.

Per usufruire dell’agevolazione basta recarsi presso qualsiasi biglietteria R.f.i. o società convenzionate con la Regione Calabria.

Massimo Cristiano Presidente sindacato militare Itamil Calabria

Marco Paola Segretario regionale sindacato militare Itamil Calabria