Quattro ori, un argento e un bronzo, questo il il bottino della Nazionale Italiana Para-Archery nel giorno delle finali a squadre della European Cup di Nove Mesto.

Sul gradino più alto del podio salgono le due squadre arco olimpico formate dalla nostra Enza Petrilli e Veronica Floreno. Il duo ha la meglio sulla Thailandia (Chatyotsakorn, Pattaweo) 6-2. Le tailandesi vinco il primo set 31-32, ma l’Italia non lascia poi più spazio alle avversarie vincendo tutte le altre volée 27-26, 31-28 e 28-27).

E l’altro oro arriva sempre nel “mixed team sempre del ricurvo”, con la coppia Enza Petrilli e Stefano Trevisani battendo 6-2 la Gran Bretagna (Taylor, Phillips). I due arcieri italiani partono nettamente meglio e vincono i primi due set 35-33 e 35-34, poi subiscono il ritorno britannico (35-32), che però viene subito arginato con il 36-31 che vale il successo.

Un orgoglio taurianovese, quello di avere una grande atleta come Enza Petrilli, che sta portando avanti dei valori fondamentali di riscatto, così come di grandi soddisfazioni sia umani che sportivi come se fosse dentro una tela, colorando ogni emozione, la stessa che hanno i cittadini di Taurianova nell’ammirare e gioire insieme a lei per i suoi importanti successi che non sono solamente sportivi, ma anche colmi di grande spessore umano.

(GiLar)