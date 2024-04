L’ennesimo incidente stradale mortale in Calabria, stavolta sulla SS Tirrenica nel Cosentino, dove un centauro di 58 anni è morto investito da un’auto nei pressi di Campora S. Giovanni, frazione di Amantea. L’uomo deceduto si chiamava Salvatore Bonavita, operaio, era a bordo del suo scooter quando forse per l’asfalto scivoloso ha perso il controllo della moto. Dall’altra parte proveniva un’auto che non ha fatto in tempo a scansarlo e lo ha investito causandone la morte immediata. ul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 di stanza al poliambulatorio di Amantea, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso. Indagano i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente ed accertare eventualmente le responsabilità.