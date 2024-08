Un uomo di 58 anni, originario di Gizzeria e residente in Svizzera, è stato colto da un malore ed è morto in un lido della costa lametina. Secondo quanto appreso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Falerna e anche l’Elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei sanitari che hanno praticato manovre per cercare di rianimarlo. È il secondo caso di malore con decesso che si verifica sulla cosa lametina. Lo scorso 3 agosto a perdere la vita un ragazzo di 23 anni mentre era seduto ai tavolini di un lido di Falerna.