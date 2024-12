di Clemente Corvo

Il sindaco Avv.Simona Scarcella, ha espresso un sentito encomio ai medici cubani che, grazie all’intervento del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sono stati inviati a supporto del pronto soccorso cittadino. Questi professionisti, con una preparazione di altissimo livello e straordinarie doti umane, sono arrivati nel contesto sanitario calabrese con l’obiettivo di rafforzare il sistema di emergenza e dare supporto a una realtà che da tempo affronta difficoltà logistiche e di personale.

Scarcella ha sottolineato che il contributo dei medici cubani si è rivelato fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico e professionale, ma anche umano. «La loro presenza è stata un sollievo per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco –. Non si tratta solo di medici altamente qualificati, ma anche di persone con una straordinaria capacità di entrare in empatia con i pazienti, offrendo non solo cure, ma anche conforto e speranza».

Il gruppo di medici, inviato dal governo cubano su richiesta della Regione Calabria, si è distinto per la rapidità e l’efficacia nel rispondere alle esigenze del pronto soccorso, spesso al centro di situazioni di alta emergenza. La loro professionalità è stata riconosciuta da tutto il personale sanitario locale, che ha apprezzato la sinergia creatasi tra i medici cubani e i colleghi italiani, dimostrando una collaborazione internazionale che ha portato benefici concreti alla cittadinanza.

«Questi medici – Freddys lams Laurent;

-Kenia Rodríguez Torrecilla;

-Julio cesar Guerra Padilla;

-Adelaida Rondón Lopez;

-Andrés Rodríguez Guerrero;

-Lianne Gutiérrez Rivero;

-Dr Luis Alberto Suárez Véliz

-Dr Edelsi Delgado Díaz;

-José Daniel Pascual Diaz.

-Dairobis moinier Fernandez;

-Daniel Rodriguez Martinez;

-Hugo Enrique Varona Rojas- sono arrivati in un momento di grande difficoltà per il nostro ospedale – ha aggiunto il sindaco Scarcella – e la loro capacità di operare con serenità e competenza ha fatto la differenza. Desidero esprimere un profondo ringraziamento a ciascuno di loro e al presidente della Regione per aver reso possibile questo prezioso aiuto».

I medici cubani, che resteranno in servizio per un periodo prolungato, sono considerati una risorsa importante anche per il rafforzamento delle competenze del personale locale, creando una rete di scambio professionale che arricchisce l’intero sistema sanitario.

La delegata alla Sanità Dott.ssa Giusy Magno

ha espresso la speranza che questo esempio di cooperazione internazionale possa estendersi anche ad altre aree, contribuendo a rafforzare il sistema sanitario locale e a garantire un servizio di emergenza sempre più efficiente per la comunità.

” L’arrivo dei medici cubani è, infatti, un segno concreto di come la solidarietà internazionale e l’impegno di tutte le parti coinvolte possano offrire soluzioni efficaci, in tempi di grande difficoltà per la sanità pubblica” così la delegata Dott.ssa Magno.