Il presidente della Giunta, Nino Spirlì, ha convocato per domani, 22 marzo, gli stati generali della Calabria per discutere dell’attuale situazione epidemiologica della regione e per elaborare, eventualmente, nuove strategie di contrasto alla pandemia di Covid-19.

Al vertice – che inizierà alle ore 10 e si svolgerà nella sala Verde della Cittadella regionale di Catanzaro – parteciperanno, tra gli altri, i componenti dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza, allargata ai commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione; i dirigenti della Protezione civile regionale; il presidente e i capigruppo di maggioranza e opposizione del Consiglio regionale; i presidenti delle Camere di commercio; i rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), di categoria (industria, commercio, artigianato, esercenti e consumatori) e di Anci; i delegati della Conferenza episcopale calabra.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul portale istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Calabria.