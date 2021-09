Ho appena ricevuto la telefonata da parte del Commissario dell’ASP di Reggio Calabria, dott. Gianluigi Scaffidi, con la quale mi ha informato che il GOM di Reggio Calabria sta già mandando i primi pazienti covid stabilizzati a Catanzaro, ha già dato disponibilità l’ospedale di Tropea come centro covid e da domani, si riaprirà l’ospedale covid a Gioia Tauro per venire incontro alle esigenze del GOM e impedire che i pazienti covid debbano recarsi fuori Regione per la convalescenza.

Il covid non è stato ancora sconfitto e non bisogna abbassare il livello di guardia, ad oggi risultano positivi 200 cittadini gioiesi.

Attualmente la situazione a Gioia Tauro è la seguente: il totale dei vaccinati tra prima e seconda dose è di 8.000 gioiesi, su una popolazione soggetta a vaccino di 15.501, quindi al momento solo il 51,6% della popolazione gioiese risulta vaccinata.

E’ necessario aumentare questa percentuale nel più breve tempo possibile, pertanto invito tutti i cittadini non vaccinati a programmare – attraverso la piattaforma informatica – l’appuntamento per il proprio vaccino, è questo il solo modo per combattere il covid.