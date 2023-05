Dopo gli interventi di ieri per evacuare via terra e con mezzi aerei la popolazione nella zona di Cesena insieme alle altre forze presenti sul campo, nella giornata di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), partiti nella giornata di mercoledì a supporto delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle recenti alluvioni, sono stati impiegati ad accompagnare in località di montagna semi isolate ad elevato rischio franoso e con presenza di crolli del cesenate, degli infermieri presso una struttura per effettuare cure a pazienti.

I tecnici del SASC sono in rientro dopo aver concluso la propria attività nelle zone più colpite della Romagna.